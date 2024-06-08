Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию вместе со своими детьми, о чем она сообщила изданию Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», — пояснила она. Петерсен добавила, что при этом продолжает оставаться депутатом и намерена выполнять свои обязательства «в меру своих возможностей».



Bild утверждает, что Петерсен уже исключили из гамбургской фракции АдГ, сейчас идет процесс исключения из партии.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод также сообщал РФ. Брод утверждал, что с помощью ювенальной юстиции у Петерсен хотели изъять троих ее несовершеннолетних детей, кроме того, ее начали травить в СМИ.

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Bild добавляет, что Петерсен — уроженка Омска.

В мае уже сообщалось, что Ольгу Петерсен захотели выгнать из партии, аргументируя это любовью политика к России. В апреле она призывала бороться с проявлениями русофобии в Германии, подчеркнув, что ее уровень «достиг значительных масштабов».