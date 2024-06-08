США не смягчат отношения с Кубой из-за планов захода в ее порт кораблей РФ

Вашингтонская администрация откажется от какого-либо потенциального смягчения курса в отношении Кубы после сообщений о планируемом заходе в ее порт кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Такое мнение выразил в комментарии для ТАСС американский политолог и аналитик Джон Кавулич.

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Ранее Революционные вооруженные силы Кубы заявили, что группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Речь идет о фрегате "Адмирал Горшков", атомной подводной лодке "Казань", танкере "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер". В заявлении подчеркивалось, что "ни один из кораблей не несет ядерного оружия", а потому их стоянка "не представляет угрозы для региона".

"Прибытие на следующей неделе атомной подводной лодки и трех кораблей ВМФ РФ станет с политической точки зрения последним гвоздем в крышку гроба применительно к каким-либо ожидавшимся позитивным и содержательным изменениям курса администрации [президента США Джо] Байдена и [вице-президента Камалы] Харрис в отношении Республики Куба", - отметил Кавулич, являющийся президентом Американо-кубинского торгово-экономического совета.



Он напомнил, что в конце мая Вашингтон принял решение частично ослабить некоторые ограничения против Кубы якобы с целью поддержки частного предпринимательства в стране. По мнению эксперта, "вполне вероятно, что администрация Байдена и Харрис могла бы снова отложить" отмену этих ограничений, если бы о заходе кораблей РФ было объявлено на несколько недель раньше.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США следят за ситуацией вокруг визита кораблей ВМФ РФ в порт Гаваны, но не видят в этом серьезной угрозы национальной безопасности. Вместе с тем американский сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) заявил, что Куба должна столкнуться с последствиями со стороны американской администрации в случае захода в ее порт российских кораблей.

Политика США по отношению к Кубе

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не вывела страну из указанного списка.