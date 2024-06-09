Премьер Дании прокомментировала нападение на нее

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала нападение, которое было совершено на нее накануне вечером. Ее слова приводит AFP.

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По словам политика, ей нужны покой и тишина.

«Я опечалена и потрясена вчерашним инцидентом, но в остальном я в порядке», — отметила она.



Премьер-министр Дании Метте Фредериксен стала жертвой нападения

7 июня 39-летний мужчина подошел к политику и ударил ее. Полиция задержала злоумышленника. Сама Фредериксен и правоохранители не комментировали инцидент. Все официальные мероприятия Фредериксен в субботу были отменены.