Премьера Дании избили в Копенгагене

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен стала жертвой нападения в Копенгагене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ritzau.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на площади Кюльторве. Неизвестный мужчина подошел к главе правительства, после чего ударил ее по голове.

Информация о состоянии Фредериксен не уточняется, но в правительственной канцелярии отметили, что политик «шокирована произошедшим». При этом сама премьер-министр пока никак не прокомментировала нападение.

«Премьер сегодня подверглась нападению и избиению со стороны мужчины на площади Культорве в Копенгагене. Метте, естественно, шокирована нападением. Должен сказать, что это потрясает всех, кто с ней знаком», — рассказал министр окружающей среды Дании Магнус Хойнике в социальной сети X.



Отмечается, что нападавший был задержан. Его мотивы пока не названы.

15 мая жертвой нападения стал премьер-министр Словакии Роберт Фицо — по политику открыли огонь в городе Гандлова. В результате Фицо получил несколько серьезных ранений, но медики смогли стабилизировать состояние политика.