В Греции рассказали о ходе поисков ведущего BBC

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Поиски ведущего BBC Майкла Мосли, который пропал на греческом острове Сими два дня назад, продолжаются, область исследования расширена. Об этом сообщает ERTNews.

По данным телеканала, на сегодняшний день поиски ведущего не дали никаких результатов, не было обнаружено никаких его следов.

«Наземные и воздушные силы расширили поиски Мосли, который отдыхал на острове Сими и пропал с вечера среды, по всему острову Сими, поскольку исследование пляжа в Агиос Николаос не увенчалось успехом», — говорится в тексте.



Отмечается, что поиски ведутся в противоположном от первоначального направлении, поскольку было установлено, что ведущий смог пройти «опасную часть» пути от пляжа и находился на главной дороге в деревне Педи.

Среди версий произошедшего самоубийство и убийство.

Мосли пропал 5 июня. 67-летний телеведущий отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа в Агиос Николаос. На записи с камер видеонаблюдения с него видно, как он проходит мимо ресторана, неся с собой зонтик, но дальше его след теряется.

Мосли является популярным диетологом. В Великобритании он известен своими передачами и документальными фильмами, а также изобретением прерывистого голодания 5:2, которое распространено в стране.