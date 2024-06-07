Президент США Джо Байден публично извинился перед Владимиром Зеленском из-за многомесячной задержки в выделении Украине военной помощи. Об этом пишет New York Post.

В конце апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 61 млрд долларов. Принятие документа долгое время блокировалось республиканцами в Конгрессе США.

Выступая в Париже, где они оба присутствовали на церемонии, посвященной 80-летию высадки союзнического экспедиционного корпуса в Нормандии, Байден принес извинения Зеленскому и украинскому народу за задержку с выделением помощи.

Американцы пожаловались на «дряхлого» Байдена

«Я приношу извинения за эти недели, в которые не было известно, что произойдет с финансированием», - заявил он.



Также президент США пообещал, что «не уйдет» из Украины и продолжит оказывать поддержку украинским властям.