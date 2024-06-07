В сенате США потребовали наказать Кубу за визит кораблей ВМФ России

Лидеру США необходимо ответить Кубе за решение этой страны принять с визитом отряд из четырех судов военно-морского флота России, включая атомную подводную лодку, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского сенатора-республиканца Марко Рубио.

Он указал, что порт, куда зайдут корабли и АПЛ, находится в 90 милях от берегов США. Законодатель напомнил, что российские подводные лодки, способные нести ядерное оружие, не заходили в воды Карибского бассейна более 30 лет.

6 июня МИД Кубы сообщил, что отряд из четырех судов российского военно-морского флота, включая фрегат «Адмирал Горшков» и атомную подводную лодку «Казань», прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12-17 июня. В министерстве отметили, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, и их стоянка не представляет угрозы для региона.