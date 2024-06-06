Макрон назвал несвоевременным признание Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал несвоевременным признание государства Палестина. С таким заявлением он выступил в интервью для France 2.

© Газета.Ru

Также французский лидер заявил, что намерен сотрудничать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопреки ордеру Международного уголовного суда.

«Я буду работать с ним до тех пор, пока он будет оставаться премьер-Израиля», — подчеркнул он.министром



При этом Макрон призвал «не путать юридический процесс и дипломатические усилия по достижению мира».

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа.

11 мая МИД Франции призвал Израиль прекратить операцию в Рафахе.