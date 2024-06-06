Новый Карибский кризис? Зачем РФ отправляет корабли на Кубу

Россия отправляет боевые корабли и самолеты в Карибский регион на учения. Грозит ли это новым Карибским кризисом, чем вооружены идущие к берегам США суда, боятся ли в Вашингтоне?

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Что известно об учениях ВМФ России в Карибском море

5 июня высокопоставленный чиновник США объявил, что Россия планирует направить свой боевой флот в Карибское море. О предстоящих учениях сообщают Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald. Появление ВМФ России неподалеку от берегов США станет первым с 2019 года.

«Мы ожидаем, что в рамках рутинных военных учений Россия проведет учения в непосредственной близости от берегов США. Мы ожидаем, что ВМФ России временно направит суда в Карибское море и выполнит заходы в порты Кубы и, возможно, Венесуэлы. Кроме того, возможны пролеты российских самолетов в регионе. Так Россия демонстрирует, что еще способна реализовать проекцию силы на глобальном уровне», — приводят СМИ заявления чиновника Пентагона.



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В Вашингтоне подчеркнули, что не считают появление российского флота угрозой, поскольку Россия проводила учения в Западном полушарии каждый год с 2013 по 2020-й. ВМС США «на всякий случай» проследят за этими учениями. Представитель Вашингтона отметил, что Москва не оповещала Белый дом об этих маневрах, но, по его словам, это нормально: «Мы и так видим эти корабли, так что не о чем беспокоиться».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как оценивают учения в России

Telegram-канал «Сварщики» отмечает, что Россия наращивает свои международные усилия.

«В Сирии начались совместные российско-сирийские учения. Мы на днях писали, как здорово бы было расширить демонстрацию нашей силы до Кубы или Венесуэлы. Так вот, на ближайшее будущее также запланированы военно-морские учения, в Карибском бассейне у России планы не только на военное сотрудничество, но и на применение нашей мягкой силы: планируется преподавание российских педагогов в национальных школах Кубы и Венесуэлы. Всё это происходит на фоне переговоров по дедолларизации торговли с Латинской Америкой», — отмечают авторы канала.



Кроме того, сейчас происходят ядерные учения России и Белоруссии. При этом президент Владимир Путин указал, что Россия имеет право отправить вооружения тем странам и силам, которые находятся в конфликте с США и НАТО.

Какие российские корабли пойдут в Карибское море

Miami Herald со ссылкой на свои источники пишет, что Куба не просто так согласилась на заход ВМФ России в свой порт. «По крайней мере отчасти» это связано с инцидентом в 2023 году: американская ядерная подлодка пришвартовалась на базе в Гуантанамо, разозлив многих кубинцев.

6 июня власти Кубы подтвердили, что через неделю в порт Гаваны зайдут три российских корабля и подводная лодка. Как пишет агентство EFE, это будут фрегат «Адмирал Горшков» (вооружен 16 пусковыми установками с крылатыми ракетами «Калибр», «Циркон» или «Оникс», и 32 ЗРК «Полимент-Редут»), атомная подводная лодка «Казань» (32 или 40 аналогичные ракетные установки), танкер снабжения проекта 23130 «Академик Пашин» и буксир «Николай Чикер».

Что в это время делает НАТО

Пока корабли ВМФ России идут в Карибское море, НАТО начинает крупномасштабные военно-морские учения у берегов России. BALTOPS 24 начнется в пятницу, 7 июня.

Пресс-служба ВМС США сообщает, что в учениях примут участие 20 союзников по НАТО, 50 кораблей, 85 самолетов и вертолетов и более 9000 военнослужащих. Руководить учениями будут офицеры американских сил «Европа-Африка» и офицеры 6-го Флота ВМС США.

6-й Флот США сохраняет присутствие в Средиземноморье с XIX века, когда американские корабли прибыли под предлогом борьбы с берберскими пиратами. В наши дни 6-й Флот участвовал в авиаударах по Ливии в 1980-х, бомбардировках Югославии в 1990-х, и уничтожении независимой Ливии в 2011 году.