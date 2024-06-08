Моди ответил на поздравления Маска с победой на парламентских выборах

Индийский премьер-министр Нарендра Моди гарантировал обеспечение в Индии устойчивой деловой среды для всех партнеров. Об этом он написал в Х (ранее Twitter) в ответ на поздравления Илона Маска с победой на парламентских выборах.

"Талантливая индийская молодежь, наша демография, предсказуемая политика и стабильное демократическое государство будут продолжать обеспечивать деловую среду для всех наших партнеров", - написал Моди.



Ранее Маск в своем посте поздравил индийского премьера "с победой на крупнейших в мире демократических выборах".

"С нетерпением жду, когда мои компании проведут интересную работу в Индии", - указал он.



20 апреля Маск сообщил в Х, что отложил запланированную на 21-22 апреля поездку в Индию "из-за очень серьезных обязательств", не уточнив, каких именно. Он планировал обсудить в Нью-Дели с Моди ускорение запуска в Индии услуг глобальной спутниковой системы связи Starlink, инвестиции в южноазиатскую республику на сумму около $2 млрд и строительство завода по совместному выпуску электромобилей.

В 2023 году Маск направил правительству Индии инвестиционное предложение по размещению в стране его компанией Tesla производства своих автомобилей, по которому проводились переговоры с министерством торговли и промышленности. Предложение предусматривало строительство предприятия по выпуску 500 тыс. электрокаров в год, локализацию производства и экспорт продукции в третьи страны. Минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около $25 тыс. Американский автопроизводитель также выразил намерение производить аккумуляторы в Индии, чтобы снизить затраты.

В Индии 4 июня завершился процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца. Голосование растянулось на семь этапов, первый из которых прошел 19 апреля, последний - 1 июня. Из почти 1 млрд обладающих правом голоса в Индии участие в выборах приняли более 640 тыс. человек - явка составила 63,9%. Всего у победившего на выборах Национального демократического альянса, главной силой в котором выступает партия Моди, по итогам голосования 293 из 543 мест в новом составе нижней палаты парламента.