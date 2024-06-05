Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о вечном споре с президентом России Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Есть у нас вечный спор с президентом России — он любит нормальную погоду, теплую, а я вообще не могу», — рассказал Лукашенко, комментируя погоду в Иркутстке в преддверии встречи с губернатором региона Игорем Кобзевым.
Ранее Александр Лукашенко посетил озеро Байкал. Белорусский лидер назвал Байкал уникальным местом.
«Здесь место силы», — подчеркнул он.