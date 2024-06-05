Украина потеряла более половины мощностей энергетики

Украина потеряла более половины мощностей, вырабатывающих электроэнергию, пишет издание Financial Times (FT).

«Внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 ГВт, что было одним из крупнейших в Европе. По словам украинских чиновников, в настоящее время их мощность упала ниже 20 ГВт», — указывает издание.



Посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова заявляла, что Россия уничтожила колоссальные 9,2 ГВт производства электроэнергии, а некоторые чиновники заявили FT, что последние удары по объектам электроэнергетики были разрушительными и «зимой жители будут проводить большую часть дня без электричества».

Украинцев предупредили о холодной и темной зиме

Ранее украинцам предрекли экономию электроэнергии в течение нескольких лет. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ситуацию в энергетике Киев признал очень сложной. В кабмине страны отмечали, что после утраты более девяти гигаватт мощностей генерации электричества ключевым приоритетом является укрепление энергетики.

Вооруженные силы России в октябре 2022 года стали наносить удары по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. По словам президента России Владимира Путина, такие действия стали ответом на атаки со стороны киевского режима, в частности, на Крымском мосту 8 октября 2022.