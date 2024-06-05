В Европейском союзе (ЕС) захотели перенять опыт с назначением Андрея Белоусова как человека с опытом экономиста на пост главы Минобороны при создании должности еврокомиссара по обороне. Об этом пишет газета Politico.

«Я не думаю, что было бы плохо подумать о чем-то подобном тому, что только что сделала Россия — они сменили министра обороны на человека из экономического департамента», — приводит издание слова министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая сама имеет прошлое инвестиционного банкира.



Отмечается, что существенным отличием назначения нового еврокомиссара будет разница в возможностях принимать решения. В то время как Белоусов, являясь главой оборонного ведомства целого государства государства имеет «влияние на бюджеты и возможности адаптировать производство вооружений непосредственно к стратегическим потребностям», комиссар по обороне ЕС не сможет играть такую же централизованную роль.

Новый министр обороны впервые появился на совещании с Путиным в форме

16 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕК следующего состава должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне. Она отметила, что создаст такой пост, если будет возглавлять следующий состав Еврокомиссии.