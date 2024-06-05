России ограничили доступ к одной из программ ООН

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. Об этом сообщает РБК.

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Один из участников рынка, который сотрудничает с организацией, заявил, что проблемы у российских поставщиков по тендерам программы начались в 2024 году. В публикации отмечается, что со снижением числа заказов со стороны аккредитованных в ВПП российских экспортеров столкнулись, например, мукомолы.

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Информацию об ограничениях для российских поставщиков в допуске к тендерам подтвердила заместитель заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик.

В пресс-службе ВПП ООН заявили, что получили запрос от РБК и пообещали прокомментировать ситуацию после уточнения информации.

До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн заявила, что в северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться.

Ранее около 4 тыс. тонн гумпомощи украли у ВПП в Судане.