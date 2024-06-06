Выборы в Европарламент (ЕП) созыва 2024-2029 годов пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня. Выборы проводятся по национальным законам каждой страны: 6 июня будут голосовать Нидерланды, 7 июня - Ирландия и Чехия, 8 июня - Италия, Латвия, Мальта, Словакия, большинство стран сообщества проголосуют 9 июня.

Впрочем, в странах, где разрешено голосование по почте или в формате онлайн процесс голосования может растянуться за пределы этого периода. В связи с этим ряд европейских СМИ предупредили о возможных нарушениях на выборах, когда граждане одной страны ЕС, постоянно проживающие в другой (а их количество исчисляется десятками миллионов), могут проголосовать дважды: на родине и по месту жительства. Проверить это будет невозможно в связи с тем, что каждая страна подводит итоги голосования самостоятельно.

Евреи пожаловались на отсутствие выбора на голосовании в Европарламент

Из 720 мест в Европарламенте каждой стране ЕС положено строго определенное количество мандатов в ЕП - пропорционально ее населению. От 96 мандатов у Германии до 6 у Кипра, Мальты и Люксембурга (на каждого). Борьба будет идти в каждой стране ЕС между своими политическими партиями за раздел этих кресел.

Большинство национальных партий объединены по своим взглядам в наднациональные партийные объединения: Европейская народная партия (ЕНП) - неохристианские демократы, придерживающиеся атлантических взглядов, (177 мест в уходящем ЕП), социал-демократы (140), либералы (120), зеленые (72), умеренно правая группа "Консерваторы и реформисты" (68), правая "Идентичность и демократия", куда, в частности, входят "Альтернатива для Германии" и французское "Национальное объединение" (58), крайне левые (37) и прочие депутаты, не вошедшие во фракции.

Правый поворот

В этот раз, вероятно, изменятся не только количество мест у каждой фракции, но также названия и состав многих. Однако, судя по результатам опросов общественного мнения, лидирующие позиции в ЕП сохранит Европейская народная партия, хотя ей и предрекают потерю до 20% мест.

Опросы в большинстве стран ЕС в один голос предсказывают новое усиление позиций правых партий, таких как "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра в Германии, "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Реконкиста", список которой возглавляет Марион Марешаль, во Франции, "Партия свободы" Герта Вилдерса в Нидерландах, ФИДЕС Виктора Орбана в Венгрии.

Эти партии объединяет острая критика в адрес Брюсселя и призывы ограничить полномочия Еврокомиссии, критика слишком радикального европейского "Зеленого курса", ставящего под угрозу европейскую экономику, требования ужесточить миграционную политику ЕС. Многие из этих партий также выступают с критикой поставок оружия Украине.

Вероятные последствия

В то же время практическое влияние высоких результатов правых на этих выборах, вероятно, не будет иметь большого влияния. Они едва ли выйдут за пределы некоторого ужесточения миграционной политики ЕС и возможных тактических корректировок "Зеленого курса". Политика в области милитаризации экономики ЕС, поддержки Киева и ориентации на США во внешней политике, вероятно, останется практически неизменной.

Основных причин для этого три. Во-первых, Европарламент не является полноценной законодательной структурой, его влияние на политику ЕС имеет границы, он не обладает правом законодательной инициативы, а лишь утверждает предложенные Еврокомиссией решения.

Во-вторых, результаты правых едва ли выльются в получение большинства хотя бы в отдельных странах ЕС, не говоря уже обо всем Европарламенте. В реальности в большинстве стран ЕС они займут в лучшем случае второе или третье место. Таким образом Европейская народная партия, либералы, социал-демократы и "зеленые" смогут достаточно легко собрать необходимое большинство для нейтрализации влияния правых. В европейской политике существует термин "санитарный кордон", который восходит к временам послевоенной денацификации. Он означает, что мейнстримные партии отказываются от любых коалиций с правыми, наоборот, должны взаимодействовать между собой, чтобы ограничить их влияние, что с высокой вероятностью и произойдет.

Наконец, в-третьих, европейские правые обычно быстро смягчают свои позиции, как только приходят к власти. Это может коснуться критики поставок оружия на Украину, от которой многие партии готовы отказаться, чтобы получить уступки на других направлениях. Как, например, произошло с Вилдерсом, победившим на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре прошлого года.

"Борьба с дезинформацией"

Подготовка к выборам в Европарламент проходила в условиях беспрецедентного давления на правые партии в европейских СМИ и значительного ужесточения борьбы Брюсселя за контроль над информационным пространством. Все это происходило под лозунгом борьбы с дезинформацией.

Именно с этим наблюдатели связывают принятый 17 мая запрет на вещание в ЕС, в том числе в европейском сегменте интернета, трех российских СМИ ("РИА Новости", "Известия", "Российская газета") и чешского портала Voice of Europe, который обвинили в получении финансирования от украинского бизнесмена Виктора Медведчука. Этот запрет дополнил блокирование вещания российских телеканалов в 2022 году.

С целью усиления мониторинга и контроля соцсетей в августе прошлого года был введен в действие акт о цифровых услугах ЕС, который возлагает на оператора соцсети юридическую ответственность за публикацию любого запрещенного в Евросоюзе контента.

В самом Европарламенте в преддверии выборов произошло по меньшей мере три громких скандала с поисками российских шпионов и агентов влияния, которые, несмотря на большой шум, не дали никаких практических результатов.