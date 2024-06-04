На саммите по Украине Бразилию будет представлять чиновник невысокого ранга

На конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, Бразилию будет представлять чиновник невысокого ранга, не уполномоченный принимать какие-либо решения. Об этом сообщает газета O Globo.

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По информации издания, президент Бразилии Луис да Силва принял решение не отправлять на саммит высокопоставленных представителей ранга главы МИД Мауру Вьейры или советника по международным вопросам Селсу Аморима.

«Идея состоит в том, чтобы отправить кого-то без права принимать решения, просто для присутствия», — говорится в публикации.



В статье отмечается, что Силва не считает возможным урегулирование украинского кризиса без участия России.

«Позиция Бразилии такая же, как и у Китая: обе страны не верят в мирное соглашение без участия россиян», — отмечает O Globo.



24 мая Бразилия и Китай выступили с предложением провести конференцию по мирному урегулированию украинского конфликта, которая станет альтернативой организовываемому Киевом саммиту в Швейцарии. Конференция должна быть признана и Россией, и Украиной, «с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов».

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.