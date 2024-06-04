СМИ: Израиль начал готовиться к войне с Ливаном

В последние дни власти Ливана получили несколько дипломатических посланий, предупреждающих об угрозе «неминуемого израильского удара». Об этом сообщает издание Al-Akhbar со ссылкой на «авторитетные источники».

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По словам собеседников Al-Akhbar, большинство международных представителей выражают свои опасения по поводу серьезности израильской угрозы. Наиболее весомые сообщения якобы поступили от Великобритании, предупредившей об израильском ударе, который планируется на середину июня.

По данным Al-Akhbar, Катар также выражает обеспокоенность по поводу намерений Израиля в отношении Ливана. Как утверждает газета, катарские чиновники уверены, что Израиль не хочет прекращения огня в секторе Газа, несмотря на попытки США добиться соглашения.

Арабские источники Al-Akhbar, связанные с переговорами по Газе, цитируют израильских официальных лиц, заявляющих, что движение «Хезболла» оказывает сильное давление на ЦАХАЛ на северном фронте. По их словам, Израиль не хочет мириться с этим давлением.

3 июня в «Хезболле» сообщили об атаке на израильский штаб эскадрильей беспилотников. Позже стало известно, что в результате удара «Хезболлы» на севере Израиля начался масштабный пожар. Глава министерства нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал «поджечь Ливан» в ответ.