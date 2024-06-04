Президент Белоруссии Александр Лукашенко, посетивший с государственным визитом Монголию, подарил своему монгольскому коллеге Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус». Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Отмечается, что во время посещения политиками загородного Центра монгольской культуры Хурэлсух подарил Лукашенко двух монгольских скакунов. Им дали клички Мир и Хутки. Глава белорусского государства поблагодарил своего коллегу и показал ему свой ответный подарок.

«Это тебе "лошадь"», — сказал Лукашенко, демонстрируя Хурэлсуху трактор МТЗ-80 с двигателем мощностью 80 лошадиных сил. В качестве второго подарка также выступил трактор, но уже более мощный — на 200 лошадиных сил.

Ранее Лукашенко, отвечая на критику со стороны монгольских журналистов, заявил, что белорусы являются самыми близкими друзьями и братьями для монголов, и призвал не делать из них врагов.