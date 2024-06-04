МИД РФ: Зеленский умолял лидеров СНГ приехать в Швейцарию

Западные «друзья» Киева и сам Владимир Зеленский лично обзванивали лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и просили их приехать на конференцию в Швейцарию, однако все отказались. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

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Международная конференция, посвященная урегулированию на Украине, пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Украина намерена утвердить с его помощью «формулы мира» Зеленского. Россию на встречу не пригласили.

По словам представителя МИД России, для того, чтобы обеспечить участие лидеров стран СНГ в конференции «была задействована «тяжелая артиллерия»».

«Зеленский со своими западными «друзьями» принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой «сходке». Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», - отметил замминистра.

Галузин обратил внимание на то, что к миру саммит в Швейцарии не имеет никакого отношения, а является всего лишь «попыткой наспех сколотить антироссийскую коалицию и предъявить России ультиматум».

«Подобные «междусобойчики» не способствуют политическому урегулированию. Их проведение бессмысленно и априори обречено на провал. «Мирная конференция» в Швейцарии является закамуфлированным продолжением зашедшего в тупик так называемого копенгагенского формата по продвижению тупиковой «формулы Зеленского»», - отметил он.

Ранее в Китае заявили, что план конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиям Пекина и ожиданиями мира, в связи с чем сложно принять участие в подобной встрече. Не будет на конференции и президента США Джо Байден. Вместо этого он примет участие в сборе средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.

В свою очередь представителя МИД РФ Марии Захаровой подчеркивала, что Москва в любом случае не станет принимать в участие во встрече в Швейцарии, так как ее целью является «продавливание нежизнеспособной» концепции достижения мира, которая не учитывает интересов РФ.