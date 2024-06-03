$89.38-0.8296.87-0.92
Войти в почту

Джулиан Смит: Вашингтон не разрешал применять ATACMS по РФ

Соединенные Штаты не принимали решения о применении тактических ракет ATACMS для нанесения ударов по объектам на территории России, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. Об этом пишет ТАСС.

Постпред США при НАТО напомнила о запрете для ВСУ
© globallookpress.com

Чиновница отметила, что украинская сторона неоднократно обращалась к Вашингтону с просьбой разрешить применение «некоторых из полученных средств поражения» для ударов по целям на территории РФ.

«Однако позиция по [ракетам] ATACMS большой дальности остается той же самой», — пояснила Смит.

По ее словам, в настоящее время не рассматривается возможность передачи от США Североатлантическому альянсу функций координатора поставок вооружений и военной технике Украине.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Запад еще в 2022 году создал группу для координации таких поставок под руководством шефа Пентагона Ллойда Остина, уточнила чиновница.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты вносят корректировки в свою политику по Украине, в том числе по использованию американского оружия, по мере изменений условий на поле боя.

В мире
Джулианн Смит
Ллойд Остин
Джулиан Смит
Джон Кирби
НАТО
Пентагон