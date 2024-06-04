В Японии завершили шестой этап сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power завершил шестой этап сброса очищенной воды со станции. Об этом говорится в распространенном сообщении компании.

Это был уже второй сброс воды в 2024 финансовом году (начался 1 апреля). В ходе очередного этапа, как и раньше, было слито примерно 7,8 тыс. тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. К настоящему моменту со станции было сброшено уже 45,8 тыс. тонн очищенной воды.

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В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1", что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе очищенной воды в океан. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр.

Решение Токио спровоцировало недовольство некоторых стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа прошлого года, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.