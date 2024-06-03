В США отказались комментировать новый запрос РФ по взрывам на «Северных потоках»

Министерство юстиции США отказалось давать комментарии по поводу нового запроса российской стороны относительно взрывов на «Северных потоках». Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, журналисты попросили представителей ведомства прокомментировать запрос. Кроме того, они призвали уточнить, намеревается ли американская сторона оказывать России содействие в расследовании этого теракта.

«Мы отказываемся комментировать», — подчеркнули в Минюсте.

Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов сообщил ранее, что дополнительные запросы были направлены в США, Германию, Францию и Кипр.

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Напомним, что российские официальные лица нередко предупреждали ФРГ, Данию, Швецию и США, что Москва будет последовательно добиваться полномасштабного расследования дела о терактах, будет требовать найти и назвать истинных виновников инцидента.