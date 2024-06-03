Западные чиновники обеспокоены возможной реакцией России на разрешение Украине использовать передаваемое иностранное оружие для ударов по территории РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британское СМИ.

По данным издания, западные чиновники боятся, что Россия «расценит этот последний шаг как эскалацию прокси-войны и предпримет то, что она считает симметричным ответом, включая контрудары по территории НАТО». При этом указывается, что из-за неудач ВСУ на поле боя Запад вынужден мириться с таким риском.

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Напомним, что в последние дни на Западе активно обсуждается предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине использовать иностранное оружие для ударов по военным целям на территории РФ. На данный момент инициативу поддержали США, Франция, Латвия, Канада, Польша, Германия и Дания. При этом в Киеве сообщали, что такое разрешение также дали Великобритания, Литва, Нидерланды, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что данные действия будут иметь свои последствия.