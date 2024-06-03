Индия не отправит на саммит по Украине чиновников высокого уровня

Индия не планирует отправлять чиновников высокого уровня на саммит по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Об этом сообщает The Hindustan Times со ссылкой на источники.

«Нью-Дели не будет представлен высшими лидерами, включая премьер-министра или министра иностранных дел», — говорится в материале.

Как отмечает издание, участие Индии в конференции в Швейцарии будет на том же уровне, что и четыре предыдущие встречи по украинскому вопросу, прошедшие в Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе с 2022 года. На большинстве этих саммитов страну представлял секретарь министерства иностранных дел или заместитель советника по национальной безопасности.

Также уточняется, что хотя советник по национальной безопасности Аджит Доваль присутствовал на встрече в Джидде в августе 2023 года, он вряд ли поедет в Швейцарию.

Ранее стало известно, что Австралию на саммите по Украине представит министр системы страхования инвалидов Билл Шортен. Австралийский МИД выступил в защиту решения отправить министра на конференцию в Швейцарию, несмотря на настойчивые требования Киева пригласить на него премьера или его заместителя.