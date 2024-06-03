«Атака в стиле мафии»: Джонсон прокомментировал суд над Трампом

Экс-премьер Британии Борис Джонсон предупредил, что уголовные дела против бывшего президента США Дональда Трампа лишь сделают политика-миллиардера еще сильнее, а его победу на ноябрьских выборах - более вероятной. Об этом Джонсон рассказал в своей колонке для Daily Mail.

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В конце мая суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, связанного с фальсификацией бизнес-отчетности. В деле идет речь о платежах Трампа своему адвокату. Обвинение заявило, что переводы были оформлены как оплата юридических услуг, но на самом деле адвокат передавал деньги порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связях с Трампом.

Приговор Трампу вынесут 11 июля. По каждому эпизоду ему грозит до четырех лет тюрьмы. Джонсон назвал этот процесс не попыткой «обычного политического убийства», а «нападением с пулеметом в стиле мафии».

«Выглядело так, будто великая глобальная коалиция привередливых анти-трампистов наконец-то нашла базуку, достаточно большую, чтобы задеть толстокожего лидера предвыборной гонки», - подчеркнул экс-премьер.

По словам Джонсона, по размеру заголовков «Виновен» в леволиберальных СМИ можно было предположить, что противники Трампа рассматривали это как «поистине сейсмический момент» и «политическое событие, которое случается раз в поколение». Американские демократы и их сторонники назвали решение присяжных «историческим», ведь появился реальный шанс, что Трампа могут посадить в тюрьму - в решающий момент предвыборной гонки, когда он вот-вот будет официально объявлен кандидатом от Республиканской партии.

Как отметил Джонсон, демократы рассчитывают, что никто не проголосует за осужденного преступника - приговор суда должен стать приговором лидерству Трампа в опросах. К удивлению экспертов оказалось, что большинство избирателей равнодушны к приговору. Джонсон сослался на опрос, согласно которому 15 процентов избирателей заявили, что теперь проголосуют за Трампа с еще большей вероятностью, чем раньше.

По словам Джонсона, критики Трампа скажут, что его сторонникам «промыли мозги» и все трамписты - «сумасшедшие, неправильные, плоскоземельщики». Бывший британский премьер с этим не согласился и назвал это естественной реакцией на попытки использовать закон в политических целях.