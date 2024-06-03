Наконец, глава киевского режима Владимир Зеленский сказал правду. Так отреагировала на обращение украинского лидера к президенту Филиппин Фердинанду Маркосу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский сказал, что Киеву нужно больше специалистов в области психического здоровья для солдат. Военнослужащие нуждаются в гуманитарной помощи для поддержания их психического здоровья, пояснил президент Украины.

Одновременно МИД Австралии заявили, что страну на встрече по Украине в Швейцарии представит министр госуслуг и системы страхования инвалидов.

«Наконец, Зеленский сказал правду, а Запад ее признал. Ровно этими проблемами и должны заняться участники так называемой «швейцарской конференции»», — написала Захарова в своем Telegram-канале.