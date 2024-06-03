Лукашенко ответил на критику по поводу СВО и поддержки России

На ангажированность части монгольских журналистов, которые вбрасывают в общество критику по поводу проведения СВО и помощь Союзному государству со стороны Беларуси, обратил внимание в ходе официального визита в Улан-Батор Александр Лукашенко.

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В заявлении, которое белорусский лидер сделал по итогам переговоров с президентом Ухнаагийн Хурэлсухом, он призвал СМИ не делать дружественные страны "врагами монгольского народа".

Подчеркнув, что славянские страны являются самыми близкими друзья и братья Монголии, он заверил, что совместно с ее руководством партнеры могут многое сделать.

"Не меньше, чем империи, с которыми вы граничите, и развитые государства. Я этого очень хочу, и мы это сделаем", - заявил Лукашенко.

Будучи историком по образованию, он сослался на политику лидера монгольской империи Чингисхана, который боролся за страну и защищал своих людей. Рассказал президент и о том, как распался СССР, к чему приложил руку Запад во главе с США.

И, продолжая историческую параллель с тем, как Чингисхан защищал свой народ, президент РБ напомнил, как на Украине, уже в современном мире, начали сжигать людей.

И хотя еще девять лет назад в Минске состоялись переговоры в Нормандском формате, были заключены мирные договоренности, они так и не были исполнены украинской стороной, с сожалением констатировал президент РБ. А Запад, уточнил он, заявил, что это был просто такой ход, чтобы дать время вооружиться против России и делает все, чтобы не допустить сегодня это противостояние.

В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух назвал историческим государственный визит президента Беларуси, подводя итоги официальной встрече в Улан-Баторе. Переговоры в Монголии, по его словам, открывают новую страницу в теплых и тесных отношениях между двумя странами.

Глава Монголии также напомнил, что еще во времена СССР представители Беларуси внесли значительный вклад в развитие страны, принимали непосредственное участие в строительстве ряда объектов.