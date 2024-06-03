Лукашенко назвал условие для мира на Украине

Если американцы захотят, то мир на Украине установится уже завтра, но им этого не надо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе.

© БелТА/ТАСС

"Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав", - сказал Лукашенко, отвечая журналистам на критику в связи с проведением РФ спецоперации на Украине и поддержкой со стороны Белоруссии, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко обвинил США в смерти Раиси

Лукашенко подчеркнул, что нужны переговоры.

"Россияне не хотят этой войны. Я это хорошо знаю. Почему не сесть за стол переговоров? Почему не договориться? Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и войне с Украиной: "Воюй с Украиной, а мы в это время в одиночку разберемся с Китаем здесь. Вот в чем суть их политики", - отметил Лукашенко.

Он выразил пожелание, чтобы в Монголии это понимали.

"Чтобы вы слушали не только то, что американцы и западники рассказывают, а как на самом деле происходит", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что Россия для Белоруссии - это братская союзная страна, с которой имеется совместная военная группировка.

"Это наши самые близкие братья. Мы думаем и разговариваем на одном языке. Поэтому, согласно всем юридически подписанным договорам, я действовал. Что, западники, американцы этого не знали? Знали, - сказал президент. - Но я не хочу, чтобы гибли люди. И мы делаем и будем делать все для того, чтобы там был мир".

Президент Белоруссии 2 июня прибыл с госвизитом в Монголию.