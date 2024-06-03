Зеленский попросил президента Филиппин направить психотерапевтов на Украину

Глава Украина Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса отправить в Киев психотерапевтов. Они будут задействованы в работе с военными, передает пресс-служба администрации лидера Филиппин.

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«Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве психотерапевтов, которые были бы задействованы в работе с личным составом украинских Вооруженных сил. Президент Филиппин положительно отреагировал на запрос украинского коллеги», — сообщает пресс-служба на своем сайте.

Президент Филиппин обратился к Зеленскому

Зеленский находится в Маниле (столица Филиппин) со 2 июня. Туда он отправился после форума в Сингапуре.

Зеленский отметил, что Филипины примут участие в конференции по Украине в Швейцарии. Фердинанд Маркос напомнил, что разрешение украинского конфликта должно устраивать не только Киев, но и остальной мир, передает «Царьград».