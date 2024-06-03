Клаудия Шейнбаум станет новым президентом Мексики, объявил нынешний глава государства Лопес Обрадор. Впервые в истории страны этот пост займёт женщина.

Шейнбаум является кандидатом от правящей партии Morena, которую возглавляет Обрадор.

Кандидат в мэры погиб в перестрелке в Мексике

Как пишет CNN, Шейнбаум, согласно предварительным данным, набрала от 58,3% до 60,7% голосов. Кандидат от оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес набрала от 26,6% до 28,6% голосов.