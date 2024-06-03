Пока вы спали: блокировка грузов РФ в Польше и отказ СА от саммита в Швейцарии

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Польша заблокировала на границе идущие в Россию грузы

Таможенники Польши и Литвы блокируют на границе товары, идущие в Россию, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Об этом пишет РИА Новости.

«Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», — подчеркнул он. Торрембини назвал происходящее произволом.

Саудовская Аравия не поедет на саммит по Украине в Швейцарию

Саудовская Аравия отказалась участвовать в июньском саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Lenta.ru

По информации дипломатических источников немецкого агентства DPA, Эр-Рияд принял решение отказаться от посещения конференции по урегулированию украинского конфликта. Такое решение связано с отказом приглашать на саммит Россию.

Минобороны России сообщило о потере ВСУ в Харьковской области свыше 30 военных

Расчет российских реактивной системы залпового огня «Град» поразил скопление противника в Харьковской области, сообщает ТАСС.

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 30 военных убитыми и ранеными. Район сосредоточения резервов ВСУ заметил беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, был уничтожен грузовик и два легковых автомобиля.

СМИ: Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Алеппо

Самолеты ВВС Израиля атаковали военные позиции в окрестностях сирийского города Алеппо, сообщает ТАСС.

В результате погибли как минимум 17 бойцов из правительственных сил и шиитских формирований. Еще 15 человек получили различные ранения.

Атаке подвергся район Хайян к юго-востоку от города, где были слышны раскаты сильных взрывов. Средства противовоздушной обороны Сирии открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.

Депутат Бундестага призвала Шольца объяснить смену курса по применению оружия против РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен публично объяснить свое решение использовать немецкое оружие против целей на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление немецкого депутата Сару Вагенкнехт.

«Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», - заявила парламентарий.

Законодатель указала, что она, как и миллионы немцев, боится дальнейшей эскалации, «которая когда-нибудь может закончиться третьей мировой войной».