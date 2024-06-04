Белый дом: прекращение огня в Газе зависит от ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС играет определяющую роль в вопросе того, будет ли возобновлён режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По её словам, прозвучавшим в ходе брифинга для журналистов, ХАМАС необходимо принять условия сделки, детали которой представил президент США Джо Байден.

«Слово за ХАМАС. И если оно хочет прекращения огня и облегчения положения жителей Газы, то теперь это в руках ХАМАС, которое должно принять решение», — приводит её слова ТАСС.

Ранее стало известно, что США распространили в Совете Безопасности ООН новый проект резолюции по Газе.