В Мексике пройдут всеобщие выборы

Жители Мексики сегодня выберут не только нового президента и определят состав двухпалатного парламента, но также проголосуют за кандидатов на 8 губернаторских должностей и пост мэра Мехико.

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Как сообщил Национальный избирательный институт в распространенной накануне всеобщих выборов памятке, на кону - 20 708 должностей, из которых 629 - федерального значения. Это пост президента, 500 депутатских кресел нижней палаты Конгресса и 128 мест сенаторов. На региональном уровне определяется судьба восьми губернаторских кресел и мэра Мехико.

В списках избирателей - более 98,3 млн человек, из которых 51,9% - женщины. Чтобы такое количество человек могло легко проголосовать, избирком одобрил открытие более 170 тысяч избирательных участков, из которых 70,5 тысяч основных и более 90,2 тысяч - расположенных по соседству вспомогательных участков, которые будут открываться в округах, где число избирателей превышает 750 человек.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 (16:00 мск) до 18:00 (04:00 понедельника мск) по местному времени. Национальный избирательный институт обещает, что результаты выборов можно ожидать к 08:30 мск 3 июня.

Направо или налево

В странах Латинской Америки в последние годы выборы превращаются в столкновение двух ярко выраженных систем: правых и левых, консерваторов и прогрессистов.

В случае с Мексикой это противостояние особенно примечательно. Уходящий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор смог прервать фактическую монополию правых на власть в Мексике. До его прихода к власти на протяжении десятилетий во главе республики находились правые правительства. С 1940 года президентское кресло занимали члены "Институционно-революционной партии", которых лишь на два срока сменили другие представители правого лагеря от "Партии национального действия".

Разногласия между этими партиями правого толка оказались столь незначительны, что на нынешних выборах они объединились в альянс "Сила и сердце за Мексику" и выдвинули единого кандидата на президентский пост - сенатора Сочитль Гальвес. Противостоять ей будет преемница Лопеса Обрадора, кандидат от основанного действующим президентом Движения национального возрождения (МОРЕНА) Клаудия Шейнбаум. Третьим кандидатом является Хорхе Альварес Майнес от партии "Гражданское движение".

Россия не в числе приоритетных тем

Необходимо отметить, что традиционно вопросы внешней политики в Мексике сводятся, прежде всего, к отношениям с северным соседом - США. Традиционно такое соседство таит для Мексики множество вызовов. Например, к числу наиболее остро стоящих перед Мехико проблем в настоящий момент относится миграционный кризис на американо-мексиканской границе. А еще Мексика с начала 2023 года заняла место крупнейшего торгового партнера США.

Такое положение приводит к тому, что любому мексиканскому правительству неизбежно приходится сотрудничать с Соединенными Штатами. Однако уровень взаимодействия и готовности поддержать Вашингтон по любым вопросам все же разнится. Наглядная тому демонстрация - занимаемая нынешним правительством Лопеса Обрадора позиция. При нем Мехико продолжает конструктивный диалог с Вашингтоном по вопросам миграции, укрепляет экономические связи, но при этом поддерживать все американские начинания Лопес Обрадор был не готов. Например, в июне 2023 года президент не поехал на Саммит Америк в Лос-Анджелес из-за того, что американская сторона не пригласила лидеров Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Отказался Лопес Обрадор присоединиться и к антироссийским санкциям, а также критиковал страны за поставки оружия Украине.

Вопросы внешней политики, за исключением сотрудничества с США, не стали приоритетными и в ходе предвыборной кампании. Преемница Лопеса Обрадора Клаудия Шейнбаум тему России обходила стороной, хотя в целом и дала понять, что намерена продолжить независимый курс действующей администрации.

Двое других кандидатов были куда предметнее. Например, Сочитль Гальвес во время визита в Вашингтон в феврале прямо заявила, что при нынешнем руководстве Мексика и США "партнеры, но не союзники". Выступая в центре имени Вудро Вильсона, она раскритиковала Лопеса Обрадора за приглашение российских военных на парад по случаю дня независимости Мексики. В сентябре 2023 года по центральной площади мексиканской столицы Сокало в парадном строю прошли солдаты 154-го Преображенского полка. Напомнила об этом Гальвес и в ходе президентских дебатов. "Конечно, я люблю народы Кубы, Никарагуа, России, Венесуэлы, но я не собираюсь приглашать их армии на парад в Мексике", - заявила она. А еще поставила под сомнение демократию в ряде стран, утверждая, что в Мексике, "в отличие от России, Венесуэлы и Кубы" выборы не являются простой формальностью.

Кандидат от "Гражданского движения" Хорхе Альварес Майнес был еще конкретнее. Его позиция в отношении украинского кризиса стала предельно ясной после того, как в июле 2022 года вместе со своим однопартийцем, нынешним кандидатом на должность мэра Мехико Соломоном Черторивским отметился в Киеве. Политики даже сделали фото на аэродроме Гостомель на фоне уничтоженного самолета Ан-225 "Мрия". Свой подход Майнес сохранил и в ходе предвыборной кампании, заявив в ходе президентских дебатов о намерении осудить "российское вторжение".

Операция "преемница"

Согласно большинству опросов общественного мнения, явным фаворитом предвыборной гонки с отрывом около 20 процентных пунктов является 62-летняя Клаудия Шейнбаум, уроженка города Мехико, куда ее предки эмигрировали из Литвы и Болгарии в 1920-е годы. По образованию - ученый, специалист по защите окружающей среды. В 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата стала лауреатом Нобелевской премии мира. С 2000 по 2006 годы года Шейнбаум была министром окружающей среды Мехико, когда мэром столицы был действующий глава государства Лопес Обрадор. На всеобщих выборах 2018 года, когда Лопес Обрадор занял пост президента, Шейнбаум была избрана на должность мэра Мехико.

Многие считают, что своим лидерством Шейнбаум обязана именно харизматичному Лопесу Обрадору, который остается одним из самых популярных политиков в стране. Например, согласно опросам фирмы Mitofsky, в конце мая деятельность президента одобряли почти 55% мексиканцев. Вся избирательная кампания Шейнбаум построена так, чтобы убедить население в том, что начатые Лопесом Обрадором реформы будут продолжены. В ходе предвыборной кампании она говорила, что за шесть лет нахождения у власти лидера партии МОРЕНА был заложен фундамент преобразований, а ее задача - возведение второго этажа.

Сам Лопес Обрадор запущенные им масштабные социально ориентированные реформы называет не иначе как "четвертой трансформацией", ставя свои преобразования в один ряд с другими судьбоносными изменениями в истории страны: войной за независимость, начавшейся под предводительством Мигеля Идальго и Хосе Марии Морелоса; гражданской войной во главе с национальным героем Бенито Хуаресом, продвигавшим важнейшие прогрессивные и антиклерикальные преобразования; а также мексиканской революцией, главными героями которой считаются Франсиско Мадеро и Эмильяно Сапата.

Все предвыборные обещания Шейнбаум - логичное развитие запущенных Лопесом Обрадором программ. В сфере образования планируется учреждение универсальной стипендии для учащихся как школ, так и институтов. В школах предусматривается введение дополнительных занятий, чтобы учащиеся получали больше часов физического и художественного воспитания. Решать остро стоящую проблему борьбы с преступностью Шейнбаум планирует дальнейшим усилением Национальной гвардии. Поддерживает она и участие вооруженных сил в строительстве крупных объектов гражданской инфраструктуры. Шейнбаум обещает продолжить расширение доступа населения к медицинскому обслуживанию и намерена обеспечить участие частных медцентров в государственных программах здравоохранения.

В сфере экономики кандидат предлагает сохранить меры жесткой экономии. Например, как и Лопес Обрадор, Шейнбаум намерена отказаться от использования президентского самолета. Среди более глобальных обещаний - не только сохранение, но и расширение финансирования государственных социальных программ, направленных, прежде всего, на искоренение бедности. Сюда же можно отнести и планы по дальнейшему повышению минимальной заработной платы. Чем уходящий глава государства Лопес Обрадор по праву может гордиться, ведь минимальная зарплата за время его президентства с 2018 года выросла с 88,36 песо в день до 248,93 песо (около $14,5).

Шейнбаум намерена продолжить и начатые ее наставником крупные инфраструктурные проекты. Такие как, например, уже запущенный "поезд Майя" - железную дорогу на юге страны, призванную повысить доступность множества расположенных здесь туристических зон. Или межокеанский железнодорожный коридор, который должен связать порт Салина-Крус в штате Оахака на тихоокеанском побережье Мексики с портом Коацакоалькос в штате Веракрус на атлантическом побережье страны.

Назад в прошлое

Взять реванш у укрепившихся за шесть лет президентства Лопеса Обрадора во главе Мексики левых доверено уроженке небольшого города Тепатепек в штате Идальго 61-летней Сочитль Гальвес. По образованию - инженер-программист, специалист по робототехнике и искусственному интеллекту. Началом политической карьеры Гальвес во много обязана своему происхождению. Она является представительницей коренного мексиканского народа отоми. По-видимому, этот фактор заставил обратить внимание на ставшую уже известной в сфере информационных технологий талантливую Гальвес президента Висенте Фокса. Он пригласил Гальвес возглавить Управление по развитию коренных народов при администрации президента. Усилиями Гальвес управление впоследствии превратилось в самостоятельный орган. В 2010 году она проиграла губернаторские выборы в родном штате Идальго. В 2015 году возглавила административный район Мехико Мигель-Идальго, а в 2018 году стала сенатором от "Партии национального действия".

К началу избирательной кампании Гальвес превратилась в одного из самых ярых критиков президента Лопеса Обрадора. Возможно, именно это качество стало во многом определяющим для ее выдвижения в качестве кандидата от правого альянса "Сила и сердце за Мексику". Как бы то ни было, но во многом кампания Гальвес свелась к тотальному несогласию и публичному неприятию действий правительства страны.

Среди предвыборных обещаний Гальвес - борьба с преступностью с задействованием вооруженных сил, а также популярные сегодня среди латиноамериканских правых планы по строительству мега-тюрьмы строгого режима.

Проблема безопасности действительно стоит в Мексике особенно остро. По данным швейцарской неправительственной организации "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности", Мексика занимает четвертое место в мире по числу насильственных смертей: ежедневно здесь убивают 94 человека. Наглядным подтверждением является число убийств кандидатов на различные выборные должности в течение текущей кампании. По данным мексиканской консалтинговой фирмы Integralia, было убито 34 кандидата.

В сфере образования Гальвес намерена привлечь родителей учеников к созданию учебных пособий, открыть "школы полного дня", нанять больше преподавателей, после чего постепенно повышать им зарплату. Гальвес планирует создать комплексную систему здравоохранения, которая должна объединить как государственные, так и частные клиники. Она намерена бороться с дефицитом медикаментов, а также обеспечить бесплатную психологическую и психиатрическую помощь всем нуждающимся.

В сфере экономики ставка делается на взаимодействие государства и частного бизнеса. Гальвес предлагает создать Национальное агентство по предпринимательству, инновациям и производительности, которое будет помогать мексиканцам развивать свое дело. Главная идея заключается в том, что государство должно создать все условия для экономической активности населения, а конечный размер получаемой зарплаты должен зависеть от умений и способностей каждого. Такая политика, исповедуемая предшественниками Гальвес, не в последнюю очередь привела к высочайшему уровню социального расслоения, сохраняющемуся и по сей день.

Особый акцент делается на защите окружающей среды. Гальвес обещает, что заложит основы достижения Мексикой углеродной нейтральности к 2050 году, а также решит проблему с доступом населения к пресной воде путем расширения соответствующей инфраструктуры.

Ставка на молодежь

Наименьшие шансы одержать победу, согласно всем предвыборным опросам, имеет самый молодой кандидат - 38-летний уроженец города Сакатекас Хорхе Альварес Майнес, глава фракции социал-демократов "Гражданское движение" в Палате депутатов.

Предвыборные обещания Майнеса обращены, прежде всего, к его главных избирателям - мексиканской молодежи. Его агитация была похожа на флешмоб, а завершением кампании стал настоящий музыкальный фестиваль. Всю кампанию Майнес общался со своими избирателями на понятном им и привычном языке: через соцсети. Кстати, сам кандидат заявляет, что таким образом ему удалось провести "самую дешевую избирательную кампанию в истории".

И все же Майнесу пришлось давать предвыборные обещания и по наиболее волнующим мексиканское общество проблемам. Он намерен остановить милитаризацию страны, а также снизить участие военных в гражданской жизни Мексики. Майнес хочет легализовать каннабис в фармацевтических и рекреационных целях.

Кандидат предлагает пересмотреть существующую программу образования, уделить внимание прикладным дисциплинам. Начиная со средней школы, Майнес предлагает начинать изучение финансовой грамотности, а также обещает повысить стипендии и зарплаты преподавателей. Он намерен создать всеобщую пенсионную систему, установить гарантированный минимальный доход, усилить роль профсоюзов, а также обеспечить трудящимся экстренные выплаты в случае потери работы по состоянию здоровья или из-за стихийных бедствий.

Майнес обещает, что крупные инфраструктурные проекты сначала будут обсуждаться с проживающим на этих территориях коренным населением. Предлагает постепенный переход к углеродной нейтральности, намеревается создать крупные зоны развития "зеленой" энергетики в штатах Оахака, Сакатекас, Тамаулипас и Юкатан.