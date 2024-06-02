Сын Байдена оказался алиментщиком с долгами на 1,7 млн долларов

Сын американского президента Джо Байдена Хантер задолжал более 1,7 миллиона долларов алиментов бывшей жене, которая подала против него иск в суд. Об этом сообщил портал Axios.

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«В январе 2021 года суд в Вашингтоне постановил, что Хантер Байден нарушил заключенное при разводе соглашение», – говорится в сообщении.

Сын Джо Байдена предстанет перед судом 3 июня

На сегодняшний день сумма долга сына американского президента по алиментам превысила 1,7 миллиона долларов.

Гражданский иск продолжается непублично уже несколько лет. Бывшая жена Байдена-младшего обратилась в суд еще в 2019 году через неделю после того, как стало известно о его новой женитьбе.

Согласно соглашению, сын президента США должен был платить экс-супруге 37 тысяч долларов ежемесячно и половину от доходов сверх 875 тысяч в год. Его задолженность сформировалась в 2017 и 2018 годах. С 2019 года выплаты стали уменьшаться. Защита Хантера утверждает, что в то время он не мог выплачивать алименты, поскольку страдал от наркотической зависимости.

Это не единственное судебное разбирательство с сыном Джо Байдена в качестве ответчика. 3 июня в США начнется отбор присяжных против Байдена-младшего по делу о нарушениях при хранении оружия.

Напомним, сторонники Трампа считают, что ему не грозит реальный срок. При этом суд признал его виновным по всем пунктам обвинения.