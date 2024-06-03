Лавров прибыл с визитом в Гвинею

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гвинейскую Республику, где начнется новое африканское турне главы российской дипломатии. Борт Лаврова приземлился в аэропорту столицы Гвинеи Конакри рано утром в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

В Конакри у российского министра запланированы встречи с политическим руководством республики. В предыдущий раз Лавров посещал Гвинею с рабочим визитом в феврале 2013 года.

"Российско-гвинейские отношения носят дружественный характер. Поддерживается активный политический диалог", - отмечают в МИД РФ. 27 июля 2001 года в Москве была подписана Декларация о принципах дружественных отношений и партнерства между РФ и Гвинейской Республикой. С 2002 года действует Межправительственная российско-гвинейская комиссия по экономическому, научно-техническому и торговому сотрудничеству. 27 сентября 2017 года в ходе встречи председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина и президента Гвинеи Альфы Конде было принято решение о создании межпарламентской комиссии.

Развитие отношений

СССР стал первым государством, установившим дипломатические отношения с Гвинеей, это произошло 4 октября 1958 года, спустя два дня после провозглашения независимости страны. В последующие годы связи стран активно развивались. При содействии СССР в Гвинее было построено 30 объектов промышленного и гражданского значения, в том числе крупнейший бокситодобывающий комплекс в городе Киндиа (введен в строй в 1974 году). Бокситы (алюминиевая руда) - основной продукт сырьевого экспорта Гвинеи. Их поставки в СССР (48 млн т с 1974 по 1991 год) покрывали 1/3 потребностей алюминиевой промышленности СССР.

Сегодня в Гвинее представлена российская объединенная компания "Русал", ставшая за это время крупнейшим в республике зарубежным работодателем. Она занимает доминирующие позиции в добыче бокситов в Гвинее.

Страны также поддерживают тесные отношения в гуманитарной сфере. Россия помогала Гвинее преодолеть эпидемию болезни, вызванной вирусом Эбола, и продолжает способствовать борьбе республики с другими инфекционными заболеваниями. Для гвинейских студентов предусмотрены квоты в российских вузах.

В Москве также подчеркивают совпадающие или созвучные позиции стран по основным международным и региональным проблемам. "В ходе 78-й сессии ГА ООН Конакри поддержал наши резолюции по космической проблематике. На этой площадке гвинейцы голосовали в выгодном для нас ключе по украинскому сюжету, уклонялись от поддержки международных инициатив антироссийской направленности", - отметили в МИД РФ. В ходе встреч в Гвинее Лавров обсудит взаимодействие стран по указанным направлениям, также можно ожидать, что стороны уделят внимание перспективам расширения сотрудничества.