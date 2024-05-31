Экс-президент Монголии призвал арестовать Лукашенко

Бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн призвал власти страны арестовать президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе его визита в Монголию. Об этом бывший монгольский лидер написал в соцсети Х.

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«Сообщается, что Лукашенко прибудет в Улан-Батор. Монголия является участником Римского статута и имеет судью в Международном уголовном суде (МУС). Ожидается прибытие лица, совершившего преступления против человечности. Надеюсь, что соответствующие меры будут приняты», — заявил Цахиагийн.

По мнению экс-президента, такой шаг «принесет Монголии хорошую репутацию».

В июле 2023 года комитет по иностранным делам в Европарламенте призвал Европейский союз добиться ордера МУС на арест Лукашенко. В сентябре того же года Европарламент принял резолюцию с таким же призывом, однако ордер выдан не был.