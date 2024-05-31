Зеленский предъявил претензии Бразилии

Владимир Зеленский в интервью O Globo заявил, что Бразилия должна разорвать тесные экономические отношения с Россией и предъявить Москве ультиматум. Газета.Ru

«Бразилия должна быть на нашей стороне и предъявить России ультиматум», — потребовал украинский президент. Он призвал бразильского лидера принять участие в саммите по Украине в Швейцарии 15-16 июня. Lenta.ru

Зеленский также выразил сожаление, что до сих пор не установил контактов с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. «Не было совместного заявления ни с президентом Лулой, ни между представителями Украины и Бразилии», - добавил он. ТАСС