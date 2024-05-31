Зеленский получил послание от США

Владимир Зеленский заявил, что получил от США послание по вопросу возможности использования американского оружия для атак по территории России. Его слова приводит «РИА Новости».

Зеленский указал, что получил послание «рано утром 31 мая».

«Я получил это сообщение от моих военных ребят, но я не могу рассказать вам подробности о нем. Я хочу увидеть, что будет на практике, но думаю, что в любом случае это некий шаг вперед к цели, которую, нужно было обсудить раньше», — отметил он на пресс-конференции в рамках саммита северных стран и Украины.

Ранее в США заявили, что американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать поставляемое Соединенными Штатами оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

Зеленский пожаловался на оружие Запада: «Россия движется быстрее»

Напомним, что в последние дни на Западе активно обсуждается предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине использовать иностранное оружие для ударов по военным целям на территории РФ. На данный момент инициативу помимо США поддержали Франция, Латвия, Канада, Польша, Германия и Дания. При этом в Киеве сообщали, что такое разрешение также дали Великобритания, Литва, Нидерланды, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония.