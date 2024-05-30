Врачи разрешили Фицо отправиться домой

Врачи разрешили Фицо покинуть больницу и отправиться домой
В Словакии рассказали, что Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления
Врачи разрешили премьеру Словакии Роберту Фицо покинуть больницу и продолжить лечение дома, в Братиславе. Об этом пишет словацкий портал Dennik N со ссылкой на источник.
По данным портала, медики уже перевезли главу правительства из больницы города Банска-Бистрица домой, в столицу республики.
Премьера Словакии перевезли в Братиславу
«[Фицо] будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала», — пояснил источник.
Напомним, что покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в него.
Премьер в критическом состоянии, с ранениями в плечо и живот, был доставлен в больницу, где врачи сразу же приступили к операции. Затем была произведена вторая операция. После этого, по данным СМИ, его состояние стабилизировалось.