Израиль осудил решение Словении признать Палестину

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил признание Палестины правительством Словении. По его словам, такой шаг Любляны нанес ущерб словенско-израильским отношениям, сообщает Reuters.

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По словам главы израильского МИД, это решение, которое еще требует одобрения словенского парламента, является наградой радикальному палестинскому движению ХАМАС за террор.

«Я надеюсь, что словенский парламент отклонит эту рекомендацию», — заявил он.

Кац подчеркнул, что призвание палестинской государственности Любляной усилило заклятого врага Израиля — Иран, а также нанесло ущерб «тесной дружбе между словенским и израильским народами».

Ранее Палестину признали три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия. В свою очередь, Дания отказалась предпринимать такой шаг.