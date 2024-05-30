Правительство Словении приняло решение о признании Палестины в качестве независимого государства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МИД страны. Газета.Ru

«Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины и представило его Национальному собранию», — утверждается в заявлении ведомства. Lenta.ru

Признание суверенитета Палестины подтверждает роль словенской стороны в Совете Безопасности ООН как гарант мира. Также это подтверждает позицию, по которой решение войны на Ближнем Востоке может быть достигнуто через признание независимости Палестины. Ura.Ru