Карл III по состоянию здоровья примет военный парад в Лондоне, сидя в карете

Британский король Карл III примет участие в военном параде, который состоится 15 июня в центре Лондона. Однако из-за его текущего состояния здоровья монарх примет парад в карете, сообщил местный телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

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По традиции король должен был принять парад, сидя верхом на коне. Однако процедуру решили изменить, так как Карл III недавно прошел курс лечения от онкологического заболевания.

В материале отмечается, что монарх и его супруга королева Камилла появятся на мероприятии в ландо Ascot. Это транспортное средство представляет собой легкую четырехместную повозку со складывающейся вперед и назад крышей.

При этом журналисты подчеркнули, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не будет присутствовать на военном параде. Супруга наследника британского престола принца Уильяма не появлялась на публике с начала 2024 года, когда сообщила об обнаружении у нее онкологического заболевания.

5 февраля Букингемский дворец сообщил, что у британского короля выявили рак. Карл III сразу начал лечение, на время которого медики рекомендовали ему отказаться от участия в публичных мероприятиях.

Монарх вернулся к исполнению общественных обязанностей только в конце апреля. Тогда он вместе с супругой посетил онкологический центр Macmillan при больнице Университетского колледжа. Здесь король встретился с пациентами и их родственниками.