В словацкой больнице рассказали о состоянии здоровья Фицо

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, постепенно улучшается. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на Мириам Лапуникову, главного врача больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где политик проходит курс лечения.

"Мы верим, что его состояние здоровья и далее будет улучшаться <...> и процесс восстановления [премьера] будет проходить очень хорошо", - сказала Лапуникова.

Фицо, по ее словам, пройдет полный курс лечения в больнице имени Рузвельта. Перевод в другую клинику не рассматривается. После того как лечащие врачи примут решение о его выписке, он будет переведен на домашнее лечение.

Между тем вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк выразил мнение, что лечение Фицо займет длительное время, так как его ранения очень серьезны. 29 мая словацкие СМИ со ссылкой на руководителя группы советников премьера Эрика Калиняка проинформировали, что глава правительства в ходе покушения получил ранения тонкого кишечника в пяти местах.