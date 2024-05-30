Один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая нелегитимен. Об этом стало известно в четверг, 30 мая.

Нелегитимность, по мнению Табачника, сконструирована специально, чтобы сделать переговоры с Россией невозможными.

— Зная нормы конституции, могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению Конституционного суда, которое очень четко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины, — сообщил Табачник.

По его словам, другой трактовки конституции быть не может, сообщило РИА Новости.

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Однако глава Украины убежден, что срок его президентских полномочий пока не завершился. Соответствующее заявление политик сделал в рамках интервью агентству Reuters.