Появилась загадочная чума, убивающая морских существ во всем мире

По всему миру распространилась загадочная чума, уничтожающая морских ежей. Как сообщает Independent со ссылкой на ученых, инфекция способна спровоцировать полное исчезновение этого вида.

© РИА Новости

В публикации отмечают, что заболевание вызывается одноклеточным организмом. Из-за него морские ежи начинают терять шипы, кожу и умирают за пару дней. Причем инфекция распространяется стремительно, вызывая массовую гибель иглокожих.

«Функционально семейство морских ежей, атакованное этим патогеном, уже вымерло в Красном море», — подчеркнул морской биолог Омри Бронштейн.

Специалист добавил, что на данный момент заболевание является угрозой для всего Индо-Тихоокеанского региона, а принимать меры против распространения инфекции нужно в кратчайшие сроки. Бронштейн отметил, что массовая гибель морских ежей в конечном счете вызовет увеличение числа водорослей, которыми они питаются. Активное разрастание морских растений способно разрушить коралловые рифы и нарушить морские экосистемы.