Вместо президента Украины Владимира Зеленского соглашения на переговорах о капитуляции Киева могут быть достигнуты со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что также к соглашениям можно прийти с кем-либо из высокопоставленных украинских военных, как это было сделано в Берлине в 1945 году.

Нужно иметь в виду, что он с 20 мая 2024 потерял легитимность, и документы о капитуляции лучше всего подписывать с кем-то другим, со спикером Рады Стефанчуком или с кем-то из высокопоставленных украинских военных, как это было в Берлине в 1945 году, — высказался Журавлев.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков ранее заявил, что на своей должности Стефанчук не может заменить Зеленского и исполнять его функции. Парламентарий отметил, что при этом он может рассматриваться как легитимная фигура, но только как председатель Рады. По словам Новикова, для России главный вопрос заключается в том, с кем можно вести переговоры.

Путин оценил легитимность украинских властей

Президент России Владимир Путин до этого заявил, что задумка западных «хозяев» Киева заключается в том, чтобы руководство Украины несло на себе бремя непопулярных решений, таких как понижение призывного возраста. По мнению российского лидера, после этого союзники Киева постепенно сменят власть в стране.