Победа России в украинском конфликте сыграет разрушительную роль в отношении так называемой «мощи США» и станет для Вашингтона «еще одним Сайгоном». Об этом заявил экс-премьер Швеции Карл Бильдт, пишет издание Bloomberg. Газета.Ru

«Если бы Россия преуспела здесь [на Украине], это был бы еще один Сайгон, еще один Кабул с точки зрения эрозии американской мощи», — заявил он. Lenta.ru

Столица Южного Вьетнама - Сайгон - был захвачен войсками Северного Вьетнама в самом конце Вьетнамской войны. На тот момент США проводили операцию под названием «Порывистый ветер», другими словами - массово бежали из Сайгона. Российская газета