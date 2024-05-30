Президент Украины Владимир Зеленский в последние несколько недель отстранил ряд высокопоставленных чиновников, наиболее близких американской администрации. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Издание не приводит имена конкретных лиц, смещенных с должностей, однако отмечает, что такие меры связаны с с разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Как указали неназванные дипломаты в беседе с WP, проблемы усилились после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы "удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией".

"Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как ее защита в военной сфере", - приводит газета слова госсекретаря, сказанные в Киеве.

Однако власти Украины с этим не согласились, и, по словам чиновников, присутствовавших на встрече, Зеленский "был взбешен" во время беседы с Блинкеном. Кроме того, недовольство украинской стороны вызвало выступление Блинкена в одном из киевских клубов, которое сочли "бесчувственным".

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Глава американского внешнеполитического ведомства прибыл на Украину с необъявленным визитом 14 мая. По данным WP, вечером того же дня Блинкен посетил один из киевских музыкальных клубов, где выступил на сцене с местной группой. Судя по кадрам видеозаписи, которую публикует издание, госсекретарь США вместе с музыкантами сыграл на гитаре песню Нила Янга Rockin' in the Free World 1989 года.

Пресс-служба Госдепартамента США заявила, что перед началом музыкального выступления Блинкен обратился к присутствующим, заявив о "трудных временах". При этом он утверждал, что украинские военные испытывают "невероятные страдания", и повторил в очередной раз тезис о том, что США поддерживают Украину.

В то же время украинское издание "Страна" сообщило, что украинские пользователи социальной сети Х обрушились с критикой на госсекретаря США после того, как тот сыграл на гитаре и спел в одном из киевских баров.