В Германии подняли вопрос о роли Джонсона в провале переговоров по Украине

Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кай Готтшальк поднял вопрос о роли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в провале переговоров по Украине, имевших место в 2022 году. Об этом говорится в обращении Готтшалька к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

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«Что знает федеральное правительство о "секретном документе, который мог бы положить конец войне на Украине" и его провале — и в частности о роли тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона?» — говорилось в тексте парламентского запроса члена АдГ.

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В парламентском запросе Готтшальк ссылается на материал немецкого Die Welt, автор которого писал, что после начала боевых действий на Украине стороны конфликта разработали 17-страничный мирный договор.

Ответ на запрос депутата предоставил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер.