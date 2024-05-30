Китай сделал заявление об Украине и своих интересах

Китайская сторона всегда выступала за урегулирование на Украине путем переговоров и продолжит добиваться скорейшего прекращения кризиса, в то же время Пекин будет твердо защищать свои права и интересы. Об этом заявил в среду ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в газете The Washington Post.

В авторской колонке внешнеполитического обозревателя издания Дэвида Игнейшеса утверждается со ссылкой на источники, что председатель КНР Си Цзиньпин был якобы готов два года назад поставить вооружения России, но после телефонного звонка президента США Джо Байдена отказался от этого.

Россия и Китай создадут лунную станцию

"Китай не создавал кризис на Украине и не является его стороной. По вопросу Украины Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно выступал за мирные переговоры и добивался политического урегулирования", - заявил Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать изложенные в публикации утверждения. "Мы никогда не будем подливать масла в огонь, извлекать выгоду из этого и не примем обвинений. Китай продолжит играть конструктивную и ответственную роль, добиваясь скорейшего прекращения кризиса. В то же время мы будем твердо защищать наши легитимные и законные права и интересы", - подчеркнул китайский дипломат.

В материале Игнейшеса, опубликованном 28 мая, утверждалось, что в марте 2022 года председателю КНР позвонил президент США и предупредил, что Вашингтон примет ответные меры в случае поставок оружия России из Китая. Эти слова американского лидера якобы вызвали "гневную реакцию" Си Цзиньпина, который спросил, не угрожает ли ему Байден. После этого, по версии источников, Си Цзиньпин отказался от прямых поставок оружия России, но поручил бывшему вице-премьеру Госсовета КНР (с 2018 по 2023 год) Лю Хэ проконтролировать скрытое оказание помощи России в военных действиях.